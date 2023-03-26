الإعلام الأجنبي يروج لـ 5 أطباق جزائرية لا ينبغي تفويتها

وضعت وسائل الإعلام الأجنبية تحت شعار النكهات الشرقية، قائمة من 5 أطباق جزائرية نموذجية لا ينبغي تفويتها.

كما هو الحال مع Demotivateur Food Media المتخصصة في تقديم الأطباق من جميع أنحاء العالم. قدم الموقع في نسخته الأخيرة خمس وصفات لأطباق جزائرية نموذجية

الكسكس

ويتعلق الطبق الأول بالكسكسي، حيث قالت إنه طبق قديم جدًا يصنع من سميد القمح القاسي ويتناول بالملعقة أو باليد.

يطبخ بالبخار ويضاف إليه اللحم أو الخضار أو الفول الأخضر المفور أو الحليب أو الزبدة والسكر الناعم حسب الأذواق والمناسبات.

ويعتبر الكسكس من الوجبات الرئيسية المعروفة منذ القدم والتي لا تغيب طويلاً عن المائدة.

الشربة

تعد “الشربة”، من أهم الأطباق الجزائرية، ويعتبر حضورها تقليداً راسخاً منذ حلول شهر رمضان وإلى غاية انقضائه. وحتى في الأعراس .

ويتكوّن طبق “شوربة فريك” الذي تقبل عليه العائلات عادة من البصل والطماطم الطازجة والمصنعة. وكمية من اللحم والحمص المنقوع في الماء. وثمة إضافات أخرى كـ”القصبر” التي تعرف محلياً بـ”حشيش مقطفة” والكرفس والنعناع وبعض البهارات الأخرى. التي تجعل من هذا الطبق شهياً، كـ”الفلفل الأسود” الذي يعتبر الأكثر استخداماً من أنواع التوابل في الجزائر برفقة القرفة.

وتقلى هذه المكونات على النار مع السمن، ويُضاف إليها أخيراً “الفريك” باللون الأخضر الطبيعي المُعد في البيوت بطريقة تقليدية.

واستطاع الجزائريون المحافظة على طبق “الشربة” على مدار عقود وتوريثه إلى أولادهم. وصنف تقرير لشبكة “سي. أن. أن” مطلع عام 2022 “الشربة” الجزائرية في المرتبة السادسة في ترتيب أفضل 20 نوعاً من الحساء في العالم.

المحاجب

المحاجب هو طبق جزائري شعبي، يصنف ضمن أهم طرق تحضير المعجنات، وذلك لأن المحاجب سهلة التحضير. ولا تحتاج لمكونات كثيرة.

تتعدد تسمياتها، فالبعض يسميها “المحاجب” أو “المحجوبة”، وفي مناطق أخرى بالجزائر تسمى “المختومة”. وهي تحضر في الأساس من الدقيق أو السميد الناعم.

وتمتاز المحاجب بأنها عجينة رقيقة هشة، وهو ما يكسبها مذاق لذيذ وخفيف على المعدة.

حيث يتم تحضيرها بحشو البصل والطاطم، بينما في بعض المناطق يتم تحضيرها بحشو اللحم المفروم أو الدجاج. وبعض المناطق الأخرى تفضلها بالجبن والخضار.

طاجين الدجاج بالزيتون

ويعتبر طاجين زيتون هو طبق جزائري تقليدي مصنوع من مزيج من قطع الدجاج والزيتون والبصل والجزر والفطر والزعتر وورق الغار. وعصير الليمون والزعفران أو الكركم. يتم سلق الزيتون وتجفيفه ، وفي نفس الوقت يتم تحمير الدجاج بالبصل والبهارات.

المثوم

من منا لايحب المثوم أو كرات اللحم؟ سمي هذا الطبق بـ “المثوم”، لأنه يتميز بنكهة الثوم القوية. وهي مصنوعة من كرات اللحم البقري المتبلة بشدة بالثوم والكمون وقطع لحم الغنم. بالإضافة إلى القرفة والبصل المبشور والحمص، واللوز. يُقدم المتويم مع رشة من الليمون والبقدونس.