الإعلام الألماني يثمن صفقة شايبي

أشادت وسائل الإعلام الألمانية بصفقة إنتقال الدولي الجزائري فارس شايبي لنادي فرانكفورت، بعد المستويات الراقية التي قدمها اللاعب منذ بداية الموسم الحالي.

ووصف موقع “كيكر” في تقريره أمس الجمعة، لاعب الخضر شايبي بـ”مدمر الدبابات” نتيجة تطوره الخرافي مع بداية الموسم.

حيث تمكن شايبي، من تقديم 5 تمريرات حاسمة و تسجيل هدفين من أصل 12 مباراة خاضها مع فرانكفورت في كل المنافسات.

كما أشاد ذات المصدر، بدقة تسديدات لاعب الخضر من على المدى البعيد، والتي أسفرت عن هدف رائع في آخر مواجهة لفرانكفورت أمام هلسنكي في دوري المؤتمرات.

وفي ذات السياق، أشادت صحيفة “بيلد” بالبداية الموفقة لشايبي مع فرانكفورت، واعتبرت بدايته فرانكفورت أنجح من بداية النجم الألماني غوتزه مع فرانكفورت.