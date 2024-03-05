الإعلام الإسباني يتغزل بالغاز الجزائري

قال الاعلام الاسباني، إن الجزائر التي جمعت كبار منتجي الغاز في العالم. تشق طريقها لتعزيز صورتها كمورد موثوق به. في خضم توسعها في الأسواق الأوروبية.

واعترف الاعلام الاسباني أن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، عمل بجد على الدبلوماسية الاقتصادية لإيصال الجزائر إلى مكانة قوية. في مجال الطاقة والدبلوماسية. ليس فقط في شمال إفريقيا، ولكن مع أوروبا.

وعلى الرغم من بعد المسافة عن مدريد، أصبحت الجزائر مرة أخرى المورد الرئيسي لإسبانيا العام الماضي. مع تعزيز التعاون مع إيطاليا، حيث تغطي حاليا 40٪ من الاستهلاك الإيطالي.

وقال الاعلام الاسباني “تعد استراتيجية الجزائر في مجال الطاقة جزءا من انتقال طاقي متحكم فيه. في مكافحة الاحتباس الحراري”.

الجزائر تربط البحر الأبيض المتوسط ​​بأوروبا

أصبحت VNG أول شركة ألمانية تستورد الغاز من الجزائر، بعد توقيع عقد شراء وبيع في فيفري الماضي. وتستقبلها عبر ترانسميد من الجزائر إلى إيطاليا.

ويندرج العقد الأخير مع ألمانيا، في إطار استراتيجية تنويع المستهلكين وتعزيز مكانة الجزائر في الأسواق الأوروبية. خاصة فيما يتعلق بأوروبا الوسطى.

وبهذه التطلعات، تنمو إيطاليا كعميل مميز، حيث ستزيد الجزائر ضخ الغاز إليه إلى 28 ألف مليون متر مكعب في عام 2024. حسبما أعلنت الشركة العامة الإيطالية للمحروقات إيني.

وختم الاعلام الاسباني بالقول “الجزائر لديها الخبرة والمعرفة والقدرة على جذب شركاء جدد. وتسعى إلى مشاركة صوتها مع الأعضاء الرئيسيين في المنتدى الدول المصدرة للغاز بسياسة ذكية بين صناع القرار”.

وفي الوقت الراهن، أصبحت الجزائر مقرا لمعهد أبحاث FPEG منذ هذه القمة، الذي يطمح إلى أن يكون مرجعا لـ”السياسات الاستباقية” التي سيتطلبها مستقبل الغاز العالمي.