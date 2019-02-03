الإعلام الإنجليزي: “محرز” مطالب بالسير على خطى “ساني” !

كشف موقع “مانشستر إيفنينغ” أنه يتعين على النجم الجزائري “رياض محرز” أن يسير على خطى زميله “ليرو ساني” في “مانشستر سيتي”.

فبعد البداية السيئة للنجم الألماني عاد ليثبت نفسه في التشكيلة في الوقت الذي تراجع فيه أداء “محرز”.

“رياض” بات مطالبا باستغلال كل الدقائق التي يمنحها له المدرب “بيب غوارديولا” من أجل تغيير رأيه.

مثلما فعل “ليروي ساني” الذي ومنذ إبعاده في بداية الموسم عن قائمة الفريق عاد للتألق وأصبح أحد ركائز الفريق.

ففي شهر “فيفري” سيحظى “محرز” على العديد من الفرص من أجل المشاركة كأساسي سواء في البطولة أو في دوري الأبطال.

والبداية ستكون من مباراة اليوم الأحد ضد “أرسنال” لحساب الجولة 25 من الدوري الإنجليزي، فمن المحتمل مشاركته كأساسي.