الإعلام الإيطالي :”مايتعرض له أوناس غير معقول”

تحصل الدولي الجزائري، آدم أوناس على مُساندة غير مسبوقة من وسائل الإعلام الإيطالية، لعدم تحصله على فُرصة المُشاركة مع “نابولي”.

وانتقد الصحفي “إنريكو فيدالي” خيارات المُدرب “ماوريتسيو ساري” مُعتبرا مايعيشه الجناح الأيسر الصاعد “غير معقول”، كونه يستحق اللعب ولو كـ”جوكر”.

وصرح :”مايقوم به ساري غير منطقي، فخلال المُباراة أمام كالياري كان من المُفترض أن يُشارك أوناس بعد حسم الإنتصار بخماسية”.

يُذكر بأن لاعب “بوردو” السابق كان قريبا من مُغادرة “البيرتينوبي” والإلتحاق بـ”ساسولو” خلال الميركاتو، قبل إلغاء الصفقة في آخر لحظة.