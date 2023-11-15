الإعلام الإيطالي يفتح النار على عوار

تعرض الدولي الجزائري ولاعب نادي روما الإيطالي، حسام عوار لإنتقادات لاذعة من قبل إعلاميين إيطاليين بسبب مردوده مع فريقه منذ إنطلاق الموسم.

ونشر اليوم الأربعاء، موقع “فورزا روما أنفو” تقريرا لآراء الإعلاميين الإيطاليين في مستوى لاعبي فريق روما منذ إنطلاق الموسم.

وصرح الإعلامي أوغو تراني، بخصوص مستوى لاعب الخضر عوار :”عوار خيب أملي أكثر من أي شخص آخر. اعتقدت أنه كان أكثر عدوانية، وكنت أفضل التعاقد مع اللاعب الياباني كامادا مكانه”.

كما إنتقد الإعلامي الإيطالي فرانشيسكو بالزاني لاعب الخضر بالقول:”في أول مباراتين أعجبت بعوار، ولكن كان الأمر مجرد وهم، لأنه ربما كان أفضل قليلاً من الآخرين من الناحية البدنية من”.

كما صرح الإعلامي الإيطالي أنطونيو فيليسي:”لقد خيبني عوار في هذا الجزء الأول من الموسم، اعتقدت أنه لاعب قادر على إحالةبيليجريني إلى مقاعد البدلاء عندما لا يكون في أفضل حالاته”.

وتابع المتحدث:”في هذه المرحلة أشعر برغبة في القول أن بيليجريني مصاب أفضل من عوار، يمكن أن يكون عوار مفيدًا جدًا لروما، لكنه لم يظهر نفسه حتى الآن”.