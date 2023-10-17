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الرياضة

الإعلام البرازيلي يشيد بسليماني

بقلم فيصل زيان بوزيان
الإعلام البرازيلي يشيد بسليماني
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أشاد الإعلام البرازيلي، بمهاجم المنتخب الوطني ونادي كوريتيبا، بعد تمكنه من تسجيل هدفين في التوقف الدولي الأخير.

أمام منتخب الرأس الأخضر يوم الثلاثاء الماضي، ومصر أمس الإثنين وديا.

ونشر موقع “ge.globo” البرازيلي اليوم الثلاثاء، تقريرا أشاد فيه بالهداف التاريخي للمنتخب الوطني، بعد أن سجل الهدف الخامس على التوالي بين مباريات فريقه كوريتيبا والمنتخب.

وإعتبر المصدر، أن سليماني يتمتع بحس تهديفي عالي، ورغم مشاركته كبديل في مواجهة مصر، الا أنه تمكن من إنقاذ الخضر من الهزيمة.

وللإشارة، رفع سليماني رصيده التهديفي لـ7 مساهمات تهديفية، بخمس أهداف وتمريرتين حاسمتين، من أصل 7 مواجهات خاضها هذا الموسم مع الخضر وكوريتيبا.

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