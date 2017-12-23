الإعلام البريطاني :”سليماني مُفترس..”

إعتبر الإعلامي البريطاني، “مارك كلايتون”، بأن الدولي الجزائري، إسلام سليماني قادر على النجاح في البريمير ليغ، بشرط إستغلال مؤهلاته جيدا.

وصرح قائلا لجريدة “ليستر ميركوري” :”سليماني مُفترس، عندما تصله الكرة مثلما يُريد في منطقة العمليات، وهو ما يفتقده مع ليستر”.

وأضاف :”إنه مُهاجم مميز، ولكنه بحاجة للعب في تكتيك مُعين، ولو ينتقل لنيوكاسل فإنه سيجد ضالته لامحالة مع رافائيل بينيتيز”.

يُذكر بأن “سوبر سليم” يتجه لتغيير الأجواء خلال الميركاتو الشتوي، وهو الذي لايلعب مع “الفوكسيس” منذ وصول المدرب “كلود بويال”.