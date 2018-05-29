الإعلام البريطاني: “صفقة محرز أغلقت والإعلان الرسمي في الساعات القادمة” !!

أجمعت جل المصادر الصحفية البريطانية على غرار الـ “BBC”، “ESPN”، “سكاي سبورتس”، “الدايلي مايل” وغيرها أنّ إدارة السيتي حسمت صفقة “محرز”.

حيث بلغت قيمة الصفقة 83 مليون أورو كأغلى صفقة في تاريخ مانشستر سيتي، والإعلان عنها سيكون في الساعات القادمة.

كما أن إدارة بطل الدوري الإنجليزي قدمت مقترحها لإدارة ليستر حول كيفية دفع المبلغ سواءً على 3 دفعات أو على دفعتين.

وتنتظر إدارة السيتي رد إدارة “الفوكسيس” قبل الإعلان الرسمي على الصفقة.

وبالتالي محرز بات قاب قوسين أو أدنى من الإنضمام إلى تشكيلة “بيب غوارديولا” واللعب بألوان مانشستر سيتي الموسم المقبل.