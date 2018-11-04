الإعلام التونسي يتهم عبيد شارف بتلقيه رشوة بـ4 ملايير من طرف الأهلي !

تداولت وسائل الإعلام التونسية “hannibalfm.net” وثيقة غير مؤكدة تتهم من خلالها الحكم الجزائري عبيد شارف بتلقيه رشوة من طرف إدارة الأهلي المصري والمقدرة بـ200 ألأف دولار.

وتحمل الوثيقة التي طالب من خلالها رئيس نادي الأهلي “محمود الخطيب” من رئيس شركة بريزنتاسيون سبورت “محمد كامل” بدفع شيك بمبلغ 200 ألف دولار، وذلك قيمة المصروفات للضيافة والهدايا الخاصة بطاقم التحكيم المكلف بإرادة لقاء ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الأهلي المصري والترجي التونسي.

هذا وتعتبر شركة بريزونتاسيون سبورت الراعي الرسمي لفريق الأهلي المصري الذي فاز بثلاثية مقابل هدف واحد في المباراة النهائية أمام الترجي التونسي.