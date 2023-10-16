الإعلام الحكومي بغزة: قصف مقر الدفاع المدني ولم نتلق أي تأكيدات حول فتح رفح اليوم

أكد المكتب الإعلامي الحكومي، اليوم الإثنين، أن مقر الدفاع المدني تم قصفه من طرف قوات المحتل الصهيوني، واستشهد عدد من طاقمه.

وأوضح ذات المصدر أن قصف مقر الدفاع المدني جريمة حرب تضاف لجرائم الإحتلال الذي يواصل شن غارات على القطاع.

وبخصوص فتح معبر رفح قال المكتب الإعلامي الحكومي “لم نتلق أي تأكيدات حول نية فتح معبر رفح اليوم”.

من جهته قال تلفزيون فلسطين أن الاحتلال الصهيوني يشن غارة جديدة شمالي قطاع غزة.