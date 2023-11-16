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الإعلام الحكومي في غزة: الإحتلال يقتحم مستشفى الشفاء وينشر الذعر بين المرضى

بقلم ع.ع
الإعلام الحكومي في غزة: الإحتلال يقتحم مستشفى الشفاء وينشر الذعر بين المرضى
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أكد مدير المكتب الحكومي في غزة، أن جيش المحتل الصهيوني اعتقل عددا من العاملين في مجمع الشفاء الطبي.

وأوضح ذات المصدر أن الجيش اقتحم جميع أقسام المستشفى ونشر الذعر بين المرضى.

كما قال مدير المكتب الحكومي في غزة” نحمل الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامة المرضى والأطقم الطبية، لأن جيش الاحتلال يطلق النار على كل من يحاول الخروج من مجمع الشفاء، ومجمع الشفاء أصبح مقبرة حقيقية لكل من فيه”.

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