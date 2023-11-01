الإعلام الحكومي في غزة: مستشفى الشفاء على بُعد ساعات من التوقف لعدم توقر الوقود

كشف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، أن مجازر الإحتلال خلّفت اكثر من 10 آلاف بين شهيد ومفقود حتى الآن.

وأضاف هذا الأخير، أن مستشفى الشفاء على بُعد ساعات من التوقف قسرا لعدم توفر الوقود.

كما ان وجود جثث الشهداء تحت الركام ينذر بخطر انتشار الأوبئة.

وأوضح ذات المتحدث، ان 2510 طلاب من مختلف المراحل التعليمية استشهدوا في قصف الاحتلال.

كما شهدوا لأول مرة، اليوم، منذ بداية العدوان خروج 70 جريحا للعلاج بالخارج.

من جانب اخر، افاد رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الاحتلال الصهيوني دمر 82 مقرا حكومي. وعشرات المؤسسات الخدمية.