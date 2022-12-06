الإعلام العالمي والعربي يستنكر تهـجّم ايتو على “يوتوبر” جزائري
استنكر الإعلام العالمي والعربي بشدة اعتداء رئيس الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم صامويل ايتو على “اليوتوبر” الجزائري في قطر.
ونشرت صحيفة “دايلي ميل” الفيديو اليوم، كما عنونت المقال بـ ” صامويل ايتو يهاجم رجلا خارج ملعب كأس العالم بعد لقاء البرازيل و كوريا الجنوبية.. ويبدو أن أسطورة برشلونة ورئيس الاتحاد الكاميروني يفقد أعصابه بعد التصوير قرب ملامحه”.
وقالت “اونز” مونديال :”ايتو يتهجّم على رجل خارج الملعب “.
كما أضافت “باريزيان”، في تقريرها اليوم :”ايتو يركل مشجّعا بعد مباراة البرازيل و كوريا الجنوبية”.
وقالت “موزاييك” التونسية :”صامويل ايتو يعتدي على مشجع خارج ملعب 974″.
و أردفت “الموجز” في تقريرها :”ايتو يفقد أعصابه بشكل مفاجئ ويركل مشجعا في وجهه”.
ونشب موقع قناة “العربية” خطوة ايتو حيث انتقده بعنوان تضمن: “هجوم صامويل ايتو على جزائري كان وحشيا”
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