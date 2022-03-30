الإعلام العالمي يفضح الحكم غاساما ويصف تسبّبه في الإقصاء بـ “الكارثة”

أجمع الاعلام العالمي والعربي في التقارير الصادرة اليوم على أن حكم لقاء الجزائر والكاميرون غاساما تسبب في إقصاء الخضر من المونديال ووصف ذلك بـ “الكارثة”.

كما قال موقع “أر أم سي” الفرنسي اليوم: “كارثة بكل المقاييس .. الحكم سرق النجاح”.

كما عنون موقع “فوت 1” الفرنسي تقريره الصادر اليوم “بالبكاء بعد الإقصاء.. الجزائر تتهم”.

إلى جانب ذلك. قال موقع “بيان سبورت القطري” اليوم في تقريره “تم إقصاء ثعالب الصحراء من المونديال”. في إشارة إلى الطريقة الملتوية التي خرج منها بلماضي ولاعبيه.

يذكر. وقال الصحفي الألماني جوشا برغر “المقرب من حكم VAR مباراة أمس. أن “الهدف الاول لمنتخب الكاميرون لم تتم اعادة مراقبته بسبب خلل”.

c إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]