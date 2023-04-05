الإعلام العالمي ينتقد مدرب نانت ويتعاطف مع حجام في قضية الصيّام

هاجم الإعلام الدولي مدرب نانت الفرنسي كومبواريه بسبب قراره في حق الدولي الجزائري جوان حجام الذي صنع الجدل مؤخرا.

وكان كومبواريه قد منح حجام من اللعب بسبب إصرار حجام على تطبيق تعاليم الدين الاسلامي بالصيام في شهر رمضان.

وقال موقع “راد قول” في تقريره “طرد لاعب من نانت لرفضه الإفطار في رمضان”

كما قالت جريدة “لاروبليكا” في تقرير اليوم “إذا لم تأكد، فأنت لا تلعب، أنا أضع القواعد، للإشارة لاعب نانت حجام مسلم ملتزم”

وأضاف موقع “أفريك توب سبور” :” كومبواريه لا يتغيّر، في قرار الذي يخص جوان حجام”

كما قال موقع “قول” العالمي :”سقوط حجام من القائمة بسبب قرار لرفضه الافطار في رمضان”.

وختم موقع “نسور مالي” بدعمه المنقطع النظير لمدافع الخضر، اين تهم على كومبواريه حيث قال أن كرة القدم ليست مهمة اكثر من تعاليم الدين الاسلامي.

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