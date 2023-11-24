الإعلام العبري يعترف بأن الحالة الصحية للأسرى الصهاينة المفرج عنهم جيدة

اعترفت مصادر اعلام عبرية، اليوم الجمعة، بأن الحالة الصحية للأطفال والأمهات الصهاينة المفرج عنهم من طرف المقاومة الفلسطينية جيدة.

وذلك حسب ما نقلته قناة 12 العبرية نقلا عن مسؤول صهيوني، الذي أكد ان الحالة الصحية للأمهات الصهاينة والأطفال المفرج عنهم جيدة.

وتسلم الصليب الأحمر 24 مدنيا من المحتجزين في قطاع غزة بما يتضمن عدد المدنيين من النساء والأطفال في إطار اتفاق الهدنة الإنسانية.

كما تم الإفراج عن عدد من المواطنين التايلنديين خارج إطار اتفاق الهدنة.

ويوجد من بين المفرج عنهم 13 صهيونيا بعضهم من مزدوجي الجنسية و10 تايلنديين وفلبيني.