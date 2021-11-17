الإعلام الفرنسي لم يتجرع تأهل الخضر ويختلق أسبابا وهمية لبوركينافاسو !

يبدو أن تأهل المنتخب الجزائري إلى الدور الفاصل من تصفيات كأس العالم يشكل صداعا لدى الفرنسيين، الذين لم يتجرعوا نتيجة التعادل التي حققها أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي يوم أمس امام منتخب بوركينافاسو.

حيث نشرت صحيفة “فيغارو” اليوم الأربعاء تقريرا إختلقت من خلاله أسباب وهمية للمنتخب البوركينابي الذي أقصي من سباق التأهل إلى نهائيات كأس العالم.

وقالت الصحيفة الفرنسية ان لاعبي منتخب بوركينافاسو أجبروا على تغيير ملابسهم داخل أرضية الميدان خلال الحصة التدريبية عشية المباراة الحاسمة بسبب الحالة السيئة لغرف تغيير الملابس بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

في حين تحصلت النهار عن صور حديثة لغرف تغيير ملابس الخاصة بفريق الزوار لملعب مصطفى تشاكر والتي تتواجد في أبهى حلة، عكس ما روجته الصحيفة الفرنسية.