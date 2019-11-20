الإعلام الفرنسي يصف ماحدث في مباراة “الخضر-بوتسوانا” بالمهزلة

وصف مدير تحرير “Stad’Afric” التي تبث على “كنال +” ماحدث في مباراة المنتخب الوطني ضد بوتسوانا بالمهزلة.

“منصور لوم” نشر تغريدة اليوم الأربعاء على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرفقها بحادثة الاعتداء على قائد المنتخب التونسي “يوسف المساكني” في مواجهة “غينيا الإستوائية”.

وجاء في التغريدة:”في هذه الجولة الثانية من التصفيات كانت هناك تدخلات فاضحة وخطيرة في آن واحد خاصة في المباريات الثلاث “الجزائر-بوتسوانا”، “تونس-غينيا الإستوائية”، “إسواتيني-السنغال”.

وأضاف”لوم”:”التدخلات كانت مُتعمدة لكن الحكام تجاوزتهم الأحداث ولم يكونوا في المستوى”.