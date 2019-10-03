الإعلام الفرنسي يصف محرز بسلاح غوارديولا الجديد

أصبح اللاعب الدولي الجزائري، رياض محرز ، حديث أغلب وسائل الإعلام العالمية بعد تألقه اللافت مع فريق مانشستر سيتي سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو في منافسة رابطة أبطال أوروبا.

وتطرق موقع “ماكسي فووت” الفرنسي في تقرير مطوّل صدر اليوم الخميس إلى تألق اللاعب الجزائري في الأسابيع الأخيرة، حيث وصفته بسلاح المدرب الإسباني بيب غوارديولا الجديد.

وعنون ذات الموقع تقريره: “محرز، السّلاح الفتّاك الجديد لغوارديولا”، في إشارة واضحة إلى المكانة التي أصبح يحظى بها النجم الجزائري في الفريق الأزرق السّماوي، وتأثيره الواضح على النتائج الجيدة التي يحققها الفريق.

وتخلّص محرز من لقب “الجوكر” الذي كان لصيقاً به، في الموسم الماضي، حيث عانى كثيراً على دكّة الاحتياط، لكن لمسته كانت واضحة في المباريات التي شارك فيها في مختلف المسابقات والألقاب الأربعة التي نالها، إذ شارك في 44 مباراة؛ منها 28 لقاءً كلاعب بديل، وسجّل 12 هدفا ومثلها من التمريرات الحاسمة.