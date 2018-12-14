الإعلام الفرنسي ينتقد “بن سبعيني”!

أختير الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني كأسوء لاعبي “رين”، خلال الإنتصار المُهم على حساب “أستانا” بثنائية لصفر، في الأوروبا ليغ.

ومنحت جريدة “ليكيب” علامة ضعيفة لإبن مدينة قسنطينة، لم تتجاوز الـ4/10، كونه لم يقم بدوره على أكمل وجه كظهير أيسر.

ورغم هذا التقييم المُتواضع، إلا أن المُدافع مُتعدد المناصب، مُرشح للمُحافظة على مكانته الاساسية مع أبناء “لابروتان” في قادم الأسابيع.

ويتحصل خريج مدرسة “بارادو”، على ثقة مُطلقة من مُدربه الجديد “جوليان ستيفان”، نظرا للعروض المُحترمة التي يُقدمها في غالب الأحيان.