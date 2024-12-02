الإعلام الفرنسي يهاجم بنيامين ستورا بعد تكذيبه لصنصال

فتح الإعلام الفرنسي النار على المؤرخ بنيامين ستورا بعدما كذّب هذا الأخير بوعلام صنصال عن الحقائق التاريخية التي همشها بخصوص الغرب الجزائري.

وجاءت الحملة المسعورة ضد المؤرخ بنيامين ستورا خلال عرضه لحقائق تاريخية عن الجزائر في برنامج “CPolitique” الحكومي. متهما بوعلام صنصال بإخفاق حقائق مهمة حول الغرب الجزائري.

وقال ستورا :”صنصال كان قد زعم بأن وهران وتلمسان ومعسكر كانت تابعة للمغرب قبل الاحتلال الفرنسي”.. لقد نسي صنصال حدثين تاريخيين في الغرب الجزائري يتعين عدم نسيانهما”. ومن المهم توضيح الأمور في حدثين مهمين أولهما “وهو أنه في الغرب الجزائري هنالك الأمير عبد القادر هو من حمل السلاح ضد فرنسا.. وهو البطل الوطني للجزائر وهو من مدينة معسكر والقول بأن الأمر عادي فهذا غير منطقي”.

وتابع بنيامين ستورا يقول :”سأذهب بعيدا إلى ذلك الذي أسس الحركة الوطنية الجزائرية مع آخرين وإسمه ميصالي الحاج. وولد بتلمسان وهي مدينة تقع في الغرب الجزائري وهو الذي سيحمل بعدها الفكر الوطني الجزائري. ليقول لنا صنصال بأنها لا تمثل أي شيء وجزء صغير من التاريخ الجزائري.. تخيلو ماذا يعني هذا بالنسبة للجزائريين.. هذا الأمر يؤذي المشاعر الوطنية التاريخية”.

كما هاجمت المنابر اليمينية المتطرفة المؤرخ بنيامين ستورا على خلفية البرنامج التلفزيوني الذي بثته القناة الفرنسية الخامسة

كما لم تتخلف صحيفة “لوفيغارو” اليمينية عن انتقاد برنامج القناة الفرنسية الخامسة العمومية. من خلال مقال انتقدت ما جاء في البرنامج، وعلقت في المقدمة: “عوض أن يدافع بلاطو القناة الخامسة عن بوعلام صنصال باعتباره ضحية. صنفوه في خانة المتهم”.. كما انتقدوا أيضا أستاذ العلوم السياسية، نجيب سيدي موسى.

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