الإعلام الكولومبي يفجر فضيحة أخلاقية لثلاث دبلوماسيين مغاربة

وقع ثلاثة دبلوماسيين مغاربة يعملون في سفارة بلادهم في بوغوتا، أول أمس الأربعاء. ضحية عملية سرقة من قبل بائعات هوى.

ووفق ما أعلن موقع كولومبي، فقد قال العقيد فيرني فاسكيز، القائد العملياتي الأول لشرطة العاصمة بوغوتا. إن الدبلوماسيين المغاربة لجأوا إلى صفحة على الإنترنت للحصول على خدمة الدعارة.

وبعد الاتصال بالمعنيات بالأمر، التقى الجميع في مركز تسوق. ثم توجهوا إلى محل إقامة حيث ناولت الفتيات الدبلوماسيين حبات تخدير في غفلة منهم. ثم غادرن المنزل بهاتف خلوي متطور وجهاز لوح رقمي، بينما تم نقل الدبلوماسيين إلى إحدى المصحات للعلاج.

وذكر قائد شرطة العاصمة الكولومبية أنه أعطيت الأوامر لإجراء تحقيقات من أجل الوصول إلى مكان وجود الفتيات.