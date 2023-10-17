الإعلام المصري يحتفل بالتعادل مع الخضر

إحتفل الإعلام المصري، أمس الإثنين، بالتعادل المحقق في المواجهة التي جمعت المنتخب الوطني أمام نظيره المصري.

بملعب هزاع بن زايد بالعين الإماراتية، والتي إنتهت بالتعاد الإيجابي هدف في كل شبكة.

وإعتبرت وسائل الإعلام المصرية تعادل امس بطعم الفوز، خاصة وأن منتخب الفراعنة لعب منذ الدقيقة 29 من الشوط الأول بعشر لاعبين.

ومن جانبه صرح مدرب المنتخب المصري روي فيتوريا بعد المواجهة:” لقد خاضنا مباراة صعبة جدًا أمام الجزائر”.

وأضاف:”فخور بمنتخب مصر، أدينا بشكل جيد وكنا ملتزمين خلال اللقاء، ونحن 11 لاعبًا كنا جيدين وبعد الطرد استكملنا المباراة بنفس المستوى”.

وصرح اللاعب الدولي المصري السابق محمد عبد الجليل لوسائل إعلام مصرية:”منتخب مصر لعب بشكل جيد وكان شرسا في الملعب، وظهر جمال بلماضي في حالة عصبية وغضب كثيرا من لاعبيه، والمباراة كانت قوية وشهدت التحامات قوية، وشعرت بروح اللاعبين وقوة المنتخب المصري ظهرت بقوة”.

كما تحدثت الوسائل الإعلام المصرية، عن التفوق التكيتيكي عن المدرب فيتوريا أمام نظيره بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

واعتبرت أن الناخب المصري وضع نظيره الجزائري تحت الضغط، وتفوق بتكتيك 4.4.2 وكان رفقاء صلاح أكثر خطورة في اللقاء، وضيعوا العديد من الفرص السانحة للتسجيل.