الإعلام المكسيكي :”الخضر أخطر من هولندا”

إعتبر الإعلام المكسيكي بأن المواجهة المرتقبة لمنتخب بلادهم أمام الخضر، ستكون إختبارا أكثر قوة مُقارنة بالودية الأخيرة أمام هولندا.

وتحدث الإعلامي هيربيرتو مورييتا لشبكة “espn” قائلا :”لا أريد الإنقاص من قيمة فوزنا أمام هولندا، ولكن الإختبار لم يكن جديا”.

وواصل :”الآن سنكون على موعد مع مُلاقاة أبطال إفريقيا، والذين سيكونون أكثر خطورة علينا، خاصة وأنهم مُتحفزون كثيرا لمواجهتنا”.

وستلعب “لاتري” أمام محاربي الصحراء، سهرة بعد غد الثلاثاء في مدينة “لاهاي”، في موعد لمواصلة المشوار المثالي مع بلماضي.