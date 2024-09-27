الإعلان الدعائي لفيلم أنجلينا جولي الجديد وموعد العرض
تم طرح الإعلان الدعائي الأول للفيلم السينمائي الجديد “Maria”، من بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي.
وتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرض فيلم “Maria”، والذي تجسد من خلاله النجمة أنجلينا جولي شخصية مطربة الأوبرا العالمية ماريا كالاس.
وكان قد تقرر طرح الفيلم في دور العرض بالولايات المتحدة الأمريكية في 27 نوفمبر المُقبل.
كما سيتم عرض الفيلم للمرة الأولى عبر منصة “نتفليكس” في 11 ديسمبر المُقبل.
ويُعد فيلم “Maria” بمثابة عودة النجمة أنجلينا جولي إلى الشاشة الكبيرة. بعد غياب ثلاثة أعوام منذ تجسيدها لبطولة فيلم “Eternals” عام 2021.
وفيلم “Maria” هو فيلم درامي يتناول السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا ماريا كالاس. ويأتي من إخراج بابلو لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل.
وشهدت فعاليات الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض الأول للفيلم.
وسيروي فيلم Maria القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنية أوبرا في العالم.
وكان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. وتوفيت في باريس عام 1977 إثر نوبة قلبية.