الإعلان الدعائي لفيلم أنجلينا جولي الجديد وموعد العرض

تم طرح الإعلان الدعائي الأول للفيلم السينمائي الجديد “‏Maria‏”، من ‏بطولة النجمة العالمية أنجلينا جولي.

وتم الإعلان عن الموعد النهائي لعرض فيلم “‏Maria‏”، والذي تجسد من خلاله النجمة أنجلينا جولي ‏شخصية مطربة الأوبرا العالمية ماريا كالاس.

وكان قد تقرر طرح الفيلم في دور العرض بالولايات ‏المتحدة الأمريكية في 27 نوفمبر المُقبل.

كما سيتم عرض الفيلم للمرة الأولى عبر منصة “نتفليكس” في ‏‏11 ديسمبر المُقبل.‏

ويُعد فيلم “Maria” بمثابة عودة النجمة أنجلينا جولي إلى الشاشة الكبيرة. بعد غياب ثلاثة أعوام منذ ‏تجسيدها لبطولة فيلم “Eternals” عام 2021‏.

وفيلم “Maria” هو فيلم درامي يتناول السيرة الذاتية لمغنية الأوبرا ماريا كالاس. ويأتي من إخراج بابلو ‏لارين، وتأليف ستيفن نايت، وإنتاج فريمانتل.

وشهدت فعاليات الدورة الـ81 من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض الأول ‏للفيلم.

وسيروي فيلم Maria القصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة ‏أعظم مغنية أوبرا في العالم.

وكان لدى كالاس نطاق صوتي يمتد لثلاثة أوكتافات، مما جعلها نجمة أوبرا عالمية. وتوفيت في باريس عام ‏‏1977 إثر نوبة قلبية.

https://www.instagram.com/p/DAYnB2BPkwf/