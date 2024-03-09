الإعلان الرسمي عن تأسيس المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة

تم اليوم بجامعة هواري بومدين الاعلان الرسمي عن تأسيس المنظمة الجزائرية للبيئة والتنمية والمواطنة،بمشاركة الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات المعتمدة لدى الأمم المتحدة.

كما عرف حفل الإفتتاح، حضور عدة شخصيات كضيوف شرف، على غرار رئيس المرصد الجزائري بن براهم ،والمدير العام لفرع عدل للتسيير العقاري ورؤساء النقابات الوطنية للتربية. وعرفت الندوة حضور دكاترة واساتذة ساهموا في اثراء الملتقى بمحاضرات علمية حول أهمية الثقافة البيئة وضرورتها في المجتمع.

وصرّح رئيس المنظمة، لعموري لغليظ، على برنامج المنظمة الذي يهدف إلى إعادة بعث الروح الوطنية واعادة الثقافة النوفمبرية، مؤكدا على ضرورة التحسيس من المخاطر البيئية التي تدمر الدول النامية بسبب الدول المصنعة،كما شدّد لعموري على ضرورة ربط علاقات مع المؤسسات الخاصة والعمومية من أجل انتاج مشاريع وتجسيدها على أرض الواقع.

من جهته، صرّح رئيس المرصد الوطني للمجتمع المدني بن براهم، على أن أبوابه مفتوحة لهذه المنظمة البيئية من أجل الشراكة والدعم، ودعا الشباب إلى ضرورة التوجه لقضايا البيئة ودعمها عبر وسائل التواصل الاجتماعي في ظل وجود الرقمنة وإطلاق مشاريع ذات جودة.