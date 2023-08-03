الإعلان رسميا عن سلسلة realme 11 Pro ككاميرا رائدة من realme لهذا العام

أطلقت realme،العلامة التجارية الأسرع نموا للهواتف الذكية ، اليوم رسميا سلسلةrealme 11 Proالرائدة. تتضمن السلسلة الجديدة تماما realme 11 Pro + 5G و realme 11 Pro 5G.

يتميز realme 11 Pro + 5G بكاميراSuperZoomبدقة 200 ميجابكسل ، مما يدعم التكبير بدون فقدان 4× وتجربة تصوير رائدة كاملة.

حققت سلسلة أرقام realme50مليون شحنة في جميع أنحاء العالم ، مما يمثل مساهمة كبيرة في مسار realme. للوصول إلى علامة مبيعات 100 مليون وحدة في وقت قياسي. مع الإعتماد على الصورة كنقطة تحول جديدة، أطلق realme 11 Pro + 5G أول كاميرا SuperZoom. بدقة 200 ميجابكسل في العالم ، والتي تصل إلى معايير التصوير الرئيسية. في مجالات مثل المستشعر والتكبير والبكسل العالي. بحيث يؤدي تطوير تقنيات التصوير المحمول إلى تمكين المستهلكين حقا. مما يوفر خيارات جديدة للشباب لاستكشاف حدود التصوير الفوتوغرافي المحمول بحرية.

رائد و متميز مع كاميرا احترافية: أول مستشعر HP3 SuperZoom مطور بدقة 200 ميجابكسل في العالم

تعتمد الكاميرا بدقة 200 ميجابكسل ل realme 11 Pro + 5G على نظام كاميرا ISOCELL HP3 SuperZoom. الذي تمت ترقيته من سامسونج بحجم مستشعر كبير يصل إلى 1 / 1.4 بوصة. وحجم بكسل يبلغ 2.24 μمتر وفتحة f / 1.69 . وكلها تأتي كتكوينات على مستوى الرائد في نفس النطاق السعري – قفزة عملاقة. عند مقارنتها بالمنافسين الذين ما زالوا يستخدمون مستشعر IMX766.

معتقنية Tetra2pixel ، تطلق realmeالعنان للإمكانات الكاملة لمستشعر 200 ميجابكسل. من خلال تجميع أحجام البكسل بذكاء بناء على ظروف الإضاءة. فإن realme 11 Pro + 5G provيحدد أحجام 0.56 μ m بكسل لأحجام 200 ميجابكسل/ 1.12 μ متر لأحجام 50 ميجابكسل/ 2.24μمتر. لـ 12.5 ميجابكسل في ظل ظروف من الإضاءة الكافية إلى البيئة المظلمة لضمان صور واضحة في جميع ظروف الإضاءة.

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Realme 11 Pro + 5G رياضي Super QPD Autofocus و HyperShot 2.0 لتوفير دقة ضبط تلقائي للصورة وسرعة تصوير فائقة. كما أنه يضمن جودة صورة وأداء أفضل ضد الاهتزاز وأداء ألوان أكثر ثراء. في وضع اللقطة السريعة ، زاد عدد الصور الملتقطة في الدقيقة من 78 إلى 128 ، كما تم تحسين التعبير اللوني في السماء والتصوير الرأسي بشكل كبير.

بالإضافة إلى ذلك، تدعم سلسلة realme 11 Pro 5G أيضا تقنية Super OIS على مستوى الأجهزة، لزيادة سرعة إعادة ضبط العدسة بنسبة 40٪، حتى تحصل على صور واضحة في معظم المواقف المتحركة؛ وتزيد بشكل كبير من قدرة معالجة البيانات في الثانية الواحدة من خلال مكملات مكافحة الاهتزاز. سواء كانت تستخدم لالتقاط الصور أو مقاطع الفيديو. يمكن أن يزيد بشكل كبير من القدرة المضادة للاهتزاز بنسبة 180٪ ، ومعدل الإنتاج بنسبة 100٪.

أول هاتف محمول في الصناعة مزود بتكبير 4x بدون فقدان

مع تقنية التكبير داخل المستشعر ، يمكن ل realme 11 Pro + 5G دعم وضع التكبير. / التصغير بدون فقدان 2x / 4x ، والذي يسمح للمستشعر بالتبديل. بين أوضاع الصورة المختلفة لتحقيق نفس عدد البكسل الحقيقي في قطاعات بؤرية مختلفة. بحيث يكون تكوين التصوير أكثر حرية وبغض النظر عن المسافة.

نتيجة لذلك ، يعد realme 11 Pro + 5G أول هاتف محمول في الصناعة مزود بتكبير بدون فقدان 4x. ودقة الصورة فيالجزء البؤري أعلى بنسبة 242٪ من دقة المنتجات المماثلة.

يعرف الجزء البؤري 2x باسم الجزء البؤري الذهبي لالتقاط الصور الشخصية. حيث يمكن ل realme 11 Pro + 5G استخدام خوارزمية بورتريه على مستوى SLR. لإنشاء تأثيرات ضبابية طبيعية للخلفية وتأثيرات مضيئة وجعل الصور أكثر بروزا. بمساعدة نموذج الكشف عن الهدف المتكامل ونموذج الاقتصاص التلقائي والتدريب. على التعليقات التوضيحية للتكوين الشامل للمصورين المحترفين. أطلقت realme أول تقنية تكبير تلقائي في العالم. في وضع التصوير الفوتوغرافي للشوارع . يمكن أن تساعد سلسلة realme 11 Pro المستخدمين على تحديد مناطق التصوير بذكاء والمساعدة في تكوين الصورة. وإخراج الصور بتكوين تصوير احترافي.

اختيار مثالي للتصوير الليلي حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة

مع مستشعر رائد مقاس 1 / 1.4 بوصة وفتحة عدسة كبيرة الحجم F / 1.69 و 16 في 1 2.24μمتر بكسل واحد. يساعدك realme 11 Pro + 5G على التقاط الإضاءة المنخفضة بسهولة واستعادة التفاصيل الواضحة. تحت الأضواء المظلمة، جنبا إلى جنب مع خوارزمية المشهد الليلي فائق الحواس من ProLight. لقمع الإبرازات والحفاظ على التفاصيل ، مما يخلق ميزة SuperNightScapeفي realme 11 Pro + 5G.

كما يحتوي realme 11 Pro + 5G أيضا على ميزات تصوير متطورة نادرة ضمن النطاق السعري. مثل وضع السماء المرصعة بالنجوم في وضع القمر. من خلال التعرف الذكي على المشهد، وتقنية الخوارزمية متعددة الإطارات شديدة التجزئة. وخوارزمية realmeGalaxyShimmer، و Super OIS وغيرها من التقنيات. يمكن للمستخدمين بسهولة التقاط صور واضحة للقمر في أكثر من 10× مقطع بؤري.

بالإضافة إلى صور السماء المرصعة بالنجوم الساطعة والواضحة ، بدون حوامل ثقيلة ، وذلك لاستكشاف العالم المثير بحرية.

realme 11 Proبسرعة عالية لتصوير الأشياء المتوترة والمتحركة. مما يساعد المستخدمين على التقاطاللحظات الثمينة ويصبحوا بسهولة أساتذة التصوير الفوتوغرافي في الشوارع.

تصميم رئيسي من RDS ومصمم Gucci

من أجل جلب العلامة الراقيةوالحرفية لأفضل العلامات التجارية الفاخرة إلى الشباب في جميع أنحاء العالم . ابتكرت realme ، التي تلتزم بفكرة العلامة التجارية Daretoleap. طباعة حصرية لسلسلة realme 11 Pro من تعاون خاص بين realmeDesignStudio و MatteoMenotto. مصمم المطبوعات والمنسوجات السابق لGucci.

يشتهر MatteoMenotto بإنشاء تصميم مطبوعات أزياء للحقائب والمنسوجات الأخرى. يستلهم من العناصر الشعبية والميراث الفني من منظور فريد. مما يفتح إمكانيات جديدة للأعمال الإبداعية. تصادم الأزياء المطبوعة وتصميم الهاتف المحمول مستوحى من “مدينة الموضة” – ميلانو.

تجلب ثقافة الموضة والمزاج الأساسي والجو الفني لميلانو ماتيومينوتو جمالية فريدة من نوعها وإلهام التوقيع. يشبه تصميم وحدة الكاميرا المستديرة الشكل لسلسلة realme 11 Pro شروق الشمس. ويرمز الخط الأصفر في المنتصف إلى طريق يمتد إلى المسافة، بينما يجسد الجلد النباتي البيج لون الشمس على جانبي الشارع. مما يقدم بشكل مثالي اللحظة الجميلة عندما تشرق الشمس في ميلانو.

تصميم جلد الليتشي النباتي الفاخر على ظهر سلسلة realme 11 Pro مشتق من الحقائب الجلدية الراقية وحقائب الكاميرا. على سبيل المثال، المفصلة ثلاثية الأبعاد المصنوعة يدويا من الحقائب الفاخرة وتصميمات السيارات الفاخرة. والملمس المنسوج ثلاثي الأبعاد من تصميمات الملابس الراقية، وكلها مدمجة بشكل مثالي في سلسلةrealme 11 Pro.

ثلاثة ألوان مذهلة للتصاميم

من الشعور بالقبضة إلى المظهر ، يأخذ realme 11 ProSeries الاعتبار التصميم العصري ومطابقة الألوان العصرية. والتي تتماشى تماما مع الاحتياجات الجمالية للأجيال الشابة اليوم. يأتي كل من realme 11 Pro + 5G و realme 11 Pro 5G. باللون البيج Sunrise والأخضر Oasis والأسود النجمي – ثلاثة ألوان تأتي في جمالية وشعور متميز.

عن ريلمي:

realme هي شركة عالمية ناشئة للتكنولوجيا الاستهلاكية تعطل سوق الهواتف الذكية والذكاء الاصطناعي. من خلال جعل التقنيات المتطورة أكثر سهولة.

كما يوفر مجموعة من الهواتف الذكية وأجهزة تكنولوجيا نمط الحياة بمواصفات متميزة وجودة وتصميمات تحدد الاتجاه للمستهلكين الشباب بأسعار معقولة.

كما تأسست شركة realmeمن قبل SkyLiفي عام 2018 مدفوعة بروح “DaretoLeap” . وأصبحت واحدة من أفضل 5 شركات هواتف ذكية في 30 سوقا على مستوى العالم في غضون ثلاث سنوات فقط. ودخلت realme 61 سوقا حول العالم، بما في ذلك الصين وجنوب شرق آسيا وجنوب آسيا. وأوروبا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا. ولديها قاعدة مستخدمين عالمية تزيد عن 140 مليون. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.realme.com.