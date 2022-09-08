الإعلان عنه بعد قليل.. الرئيس تبون يجري تعديلا وزاريا

أعلنت رئاسة الجمهورية، اليوم الخميس، أن الرئيس عبد المجيد تبون أجرى تعديلا وزاريا .

وسيتم الإعلان عن نتائج التعديل من قبل الناطق الرسمي باسم الرئاسة مباشرة على التلفزيون الجزائري في حدود الساعة 18 مساءً.

وكان رئيس الجمهورية قد كشف خلال لقاءه الدوري الآخير مع وسائل الإعلام عن تعديل حكومي وشيك.

وقال الرئيس تبون في هذا السياق، إن التعديل الحكومي لابد منه لسد بعض الثغرات في بعض القطاعات، فيما لم يكشف الرئيس عن الوزارات التي يسمسها هذا التعديل.