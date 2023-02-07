الإعلان عن أول ملف مرشّح لاستضافة كأس العالم 2030

وضعت كل من الأرجنتين وباراغواي إلى جانب الأوروغواي ملف الترشح لاستضافة كأس العالم 2030 .

و جرت الطلب خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد اليوم الثلاثاء في العاصمة الأرجنتينية بوينس ايرس.

وعن الطلب، قال رئيس اتحاد الأرجنتين كلاديو تابيا أن المنتخب اللاتينية، وجماهيرها تحلم باستضافة العرس الكروي العالمي.

كطما قال رئيس إتحاد أمريكا الجنوبية دومينغيز أن وجب منح الدول شرف تنظيم نسخة 2030 ذلك احتراما لمناسبة مرور 100 عام على انطلاق اول مونديال بأوروغواي.

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