الإعلان عن الشارة الرسمية لإحتفالات عيد الإستقلال

أشرف وزير المجاهدين، العيد ربيقة، اليوم الخميس، على الإعلان عن الشارة الرسمية للذكرى الستين لعيد الاستقلال والذي نحتفي بها بشعار “تاريخ مجيد وعهد جديد”.

وبهذه المناسبة ألقى الوزير كلمة أكد فيها أن الشعب الجزائري ظل صامدا مقاوما معتمدا بإمكاناته الذاتية مؤمنا ببناته وابنائه.

وحول إطلاق شارة الذكرى الستين لعيد الاستقلال، قال الوزير أنه سيتم لاحقا التحدث عن كل مراحل اعتمادها. مؤكدا أنها تحمل الكثير من الدلالة والرمزية.

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