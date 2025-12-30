الإعلان عن القائمة الإسمية للناجحين في مسابقة توظيف أعوان الحماية المدنية بعنوان 2025

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، عن نشر القائمة الإسمية للناجحين في مسابقة التوظيف الخارجي لأعوان الحماية المدنية (ذكور وإناث) بعنوان سنة 2025.

ويأتي هذا الإعلان في إطار استكمال مختلف مراحل مسابقة التوظيف التي أشرفت عليها مديرية الموظفين والتكوين، عبر المديرية الفرعية للموظفين. وفقا للتنظيمات والقوانين المعمول بها، وبعد استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بدراسة الملفات والاختبارات المقررة.

وأكدت المديرية العامة للحماية المدنية، أن هذه العملية تندرج ضمن جهودها الرامية إلى تعزيز الموارد البشرية وتدعيم وحداتها بعناصر مؤهلة قادرة على أداء مهام الحماية والإنقاذ والتدخل في مختلف الحالات الطارئة، بما يضمن تحسين نوعية الخدمة العمومية المقدمة للمواطنين.

ويمكن للمشاركين في المسابقة، الاطلاع على النتائج من خلال الصفحة الرسمية للحماية المدنية على منصة “الفايسبوك” https://www.facebook.com/DGPCDZ