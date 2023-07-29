الإعلان عن المشاريع السينمائية المقبولة للإستفادة من الدعم المالي

أعلنت وزارة الثقافة والفنون عن المشاريع السينمائية المقبولة من طرف لجنة دعم القراءة واعانة السينما. للاستفادة من الدعم المالي في إطار برنامج وزارة الثقافة والفنون بعنوان سنة 2023.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على فايسبوك أنه في في إطار الاعتمادات المُخصصة لإعانة الدّولة لترقيَة الفنون والآداب وطبع ونشر الكتاب والسينما بعنوان سنة 2023. استقبلت وزارة الثقافة والفنون في مجال السينما 43 مَشروع دعم أفلام طويلة، 20 مشروع دعم فيلم قصير. 27 مشروع إنتاج فيلم وثائقي، 06 مشاريع إعانة الكتابة، 07 مشاريع إعانة ما بعد الإنتاج.

وخلال الاجتماع المنعقد بتاريخ 23 و24 جويلية 2023 وبعد يومين من الدراسة والمناقشة خلصت أشغال هذا الاجتماع لصياغة المحضر المتضمن النتائج الخاصة بالمشاريع المؤهلة للحصول على دعم مالي في إطار برنامج وزارة الثقافة والفنون. حيث تم قبول 37 مشروعا بتقدير مالي إجمالي636.500.000 دج. يتضمّن: دعم 12 مشروعا لإنجاز أفلام سينمائية طويلة، دعم 06 مشاريع لإنجاز أفلام سينمائية قصيرة، دعم 09 مشاريع لإنجاز أفلام وثائقية دعم 06 مشاريع في إطار الاعانة على الكتابة، منح إعانة لمرحلة ما بعد الإنتاج لـ 04 مشاريع لإنجاز أفلام سينمائية طويلة.

كما أشارت الوزارة أنه تم فتح الباب أمام الشباب المبتدئ في المجال وإعطائه فرصة لانجاز أفلام سينمائية قصيرة. دون شرط الإنجاز المسبق لأعمال أخرى، وهذا عملا بتوصيات الجلسات الوطنية للسينما المنعقدة بتاريخ 29 و30 أفريل 2023. كما تمّ قبول المشاريع الخاصة بالكتابة بنسبة 100% من إجمالي المشاريع المودعة.