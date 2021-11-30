الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات المحلية مساء اليوم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عن الكشف على النتائج الأولية للإنتخابات المحلية “محليات 27 نوفمبر”، مساء اليوم الثلاثاء.

وسيتم الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات المحلية، عبر ندوة صحفية يعقدها رئيس السلطة المستقلة للإنتخابات محمد شرفي.

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نسبة المشاركة الوطنية المؤقتة في الإنتخابات المحلية

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، سهرة السبت، عن نسبة التصويت المؤقتة للإنتخابات المحلية والولائية بعد الإنتهاء من عملية التصويت والفرز.

وفي ندوة صحفية نشطها شرفي كشف ان نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية وصل فيها عدد الناخبين 8517919 أي بنسبة 35.97 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية بلغ عدد الناخبين 8145226 أي بنسبة 34.39 بالمائة.

وكان شرفي قد اعلن نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 16 سا وصل فيها عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 24.27 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 16سا بلغ عدد الناخبين 5757346 أي بنسبة 23.30بالمائة.

في حين بلغت نسبة المشاركة في حدود الساعة الواحدة زولا وبلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات البلدية إلى غاية الساعة 13 سا 13.30 بالمائة، فيما بلغت نسبة المشاركة في الإنتخابات الولائية إلى غاية الساعة 13سا 12.70 بالمائة.

كما كشف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات محمد شرفي، أن نسبة التصويت الأولية خلال الإنتخابات المحلية والولائية إلى غاية الساعة العاشرة صباحا بلغت 4.12 بالمائة.

كما قدرت الهيئة الناخبة بـ23.717.479، وسخر لهذه الإنتخابات 1.228.580 مؤطر. وكذا تحت رقابة 182.981 ملاحظ. كما شارك في المحليات 115.230 مترشحا للمجالس البلدية و18.993 مترشحا للمجالس الولائية. كما جرت الإنتخابات في 129 مكتبا متنقلا موزعا عبر 16 ولاية انطلقت قبل 72 ساعة من الاقتراع الوطني.

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