الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات بعد قليل
بقلم نادية بن طاهر
أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عن الكشف على النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد قليل.
وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات، من قبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وجاء في البيان: “ترقبوا بعد لحظات الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024. من قبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”.
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