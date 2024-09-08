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الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات بعد قليل

بقلم نادية بن طاهر
الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات بعد قليل
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أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عن الكشف على النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد قليل.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات، من قبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء في البيان: “ترقبوا بعد لحظات الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024. من قبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”.

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