الإعلان عن النتائج الأولية للرئاسيات بعد قليل

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، عن الكشف على النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024، بعد قليل.

وحسب بيان لذات الهيئة، سيتم الإعلان عن النتائج الأولية للإنتخابات، من قبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

وجاء في البيان: “ترقبوا بعد لحظات الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية المسبقة ليوم 7 سبتمبر 2024. من قبل الدكتور محمد شرفي رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات”.