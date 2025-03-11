الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة

أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بالنيابة، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المؤقتة لانتخابات تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت في 09 مارس 2025.

وأوضحت السلطة أن عدد الهيئة الناخبة بلغ 27241 منتخب، عدد المصوتين بلغ 26231، أما نسبة المشاركة بلغت 96.31 في المئة.

وبخصوص عدد الأوراق الملغاة فقد بلغ 2042، عدد الأوراق المتنازع فيها 01 وعدد الأوراق المعبر عنها 24183. أما عدد الإعتراضات 00.

وبلغ مجموع المقاعد 58 مقعدا، حزب جبهة التحرير الوطني 19 مقعدا، حزب التجمع الوطني الديمقراطي 14 مقعدا، حزب جبهة المستقبل 10 مقاعد، الأحرار 06 مقاعد، حزب حركة البناء الوطني 03 مقاعد، حزب حركة مجتمع السلم 03 مقاعد، حزب جبهة القوى الاشتراكية 02 مقعدين، حزب تجمع أمل الجزائر مقعد واحد.

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