الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني اليوم

أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أن الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، سيكون اليوم الاثنين، ابتداءً من الساعة الثانية زوالاً (14:00)، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر.

وأشارت السلطة في بيان لها أن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، كريم خلفاني. سينشط اليوم الاثنين، ندوة صحفية والتي ستخصص للإعلان عن النتائج المؤقتة. لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 02 جويلية 2026، وهذا ابتداءً. من الساعة (14:00) الثانية زوالاً، بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللطيف رحال” بالجزائر.

كما دعت السلطة كافة ممثلي وسائل الإعلام الوطنية والأجنبية المعتمدة بالجزائر لتغطية هذا الحدث والحضور في الموعد المحدد مع الالتزام بالإجراءات التنظيمية المعمول بها.

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