الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية اليوم

أعلنت المحكمة الدستورية، أنها ستكشف عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية اليوم السبت، في حدود الساعة الواحدة “13:00” زوالا.

وحسب بيان للمحكمة الدستورية، سيتم الإعلان عن النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية، بعد الفصل في الطعون.

وجاء في البيان: “في إطار ممارسة صلاحياتها الدستورية، وعملا بأحكام المادة 191 من الدستور. والمادة 260 من الأمر رقم 21-201 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021. المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتقم، وبعد الفصل في الطعون. تعلن المحكمة الدستورية النتائج النهائية للإنتخابات الرئاسية ليوم 7 سبتمبر 2024، اليوم السبت 14 سبتمبر 2024 في حدود الساعة الواحدة (13:00) زوالا”.