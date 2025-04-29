الإعلان عن تاريخ تسجيل تلاميذ السنة الأولى ابتدائي 

أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم، عن تاريخ التسجيلات الخاصة بتلاميذ السنة الأولى ابتدائي للموسم الدراسي 2025-2026.

وحدّدت وزارة التربية، في بيان عبر صفحتها على فيسبوك، الفترة الممتدة من 4 إلى 31 ماي لتسجيل التلاميذ في السنة الأولى ابتدائي.

وأكدت الوزارة أن هذه التسجيلات تخص الأطفال المولودين بين الأوّل جانفي و الـ31 ديسمبر 2019.

وسيتم التسجيل حصريا عبر الفضاء المخصص للأولياء ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية، وذلك على الرابط:

https://awlyaa.education.dz

وأشارت الوزارة إلى أن التسجيل لا يشمل الأطفال المتمدرسين حاليا في أقسام التربية التحضيرية المسجلين على الأرضية الرقمية، لأنهم مسجلون تلقائيا.

ونشرت الوزارة للأولياء المعنيين بتسجيل أبنائهم الخطوات الآتية:

بالنسبة للأولياء المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

يقوم الولي أو الوصيّ الشرعي بالولوج لحسابه على الفضاء المخصص له، ثم يحجز المعلومات على الاستمارة الإلكترونية لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي المتاحة على واجهة “تسجيل الأطفال” مع اختيار، بالترتيب، 3 مدارس قريبة من مقر إقامته أو مكان عمله. ورفع صور أو نسخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة. (مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي).

يستخرج الولي أو الوصي الشرعي من الفضاء ذاته الاستمارة الإلكترونية للتسجيل الأولي والاحتفاظ بها.

بالنسبة للأولياء غير المنخرطين في النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية:

يقوم الولي أو الوصي الشرعي بحجز المعلومات المطلوبة على الاستمارة الإلكترونية لطلب التسجيل في السنة الأولى ابتدائي، والتي تتضمن معلومات إنشاء حساب جديد، والمتاحة على الواجهة الرئيسية لذات الفضاء.

مع اختيار بالترتيب 3 مدارس قريبة من مقر إقامته أو مكان عمله، ورفع صور أو نسخ للوثائق الثبوتية التي تؤكد علاقة الطفل بالولي أو الوصي الشرعي، وكذا تلك التي تثبت مكان إقامته أو عمله حسب الحالة مذكورة بالتفصيل في النظام المعلوماتي)

يستخرج الولي أو الوصي الشرعي من ذات الفضاء الاستمارة الإلكترونية للتسجيل الأولي والتي تتضمن معلومات الدخول للفضاء (اسم المستخدم وكلمة المرور) لاستخدامها في الولوج إلى حسابه لمتابعة طلبه.

وأكدت الوزارة أنه يتم إعلام الأولياء بنتيجة دراسة طلباتهم عبر الفضاء المخصص لهم ضمن النظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية.

كما سيتم إشهار القوائم المقبولة في فضاءات الإعلانات بالمؤسسات التربوية المعنية يوم الاثنين 30 جوان 2025 .

وأي تسجيل يتم خارج النظام المعلوماتي لوزارة التربية الوطنية يعد ملغى وعديم الأثر.