الإعلان عن تدابير هامة لفائدة المؤسسات الناشئة اليوم

وصل رئيس الجمهورية، صباح اليوم السبت، إلى المركز الدولي للمؤتمرات، للإشراف على انطلاق أشغال الندوة الوطنية للمؤسسات الناشئة.

وحسب موقع التلفزيون الجزائري، نقلا عن وكالة الأنباء، ستكون هذه الندوة، فرصة للإعلان عن عدد من التدابير المالية والقانونية والتنظيمية لفائدة المؤسسات الناشئة.

وستخصص هذه الندوة، والتي تحمل عنوان “Algeria Disrupt 2020” للإطلاق الرسمي لآلية تمويل جديدة بمسمى “صندوق تمويل المؤسسة الناشئة الجزائرية”.

بالإضافة إلى عرض الإطار القانوني الجديد الموجه للمؤسسات المبتدئة “الناشئة” لاسيما إنشاء علامة “مؤسسة ناشئة” و”حاضنة” و”مشروع مبتكر”، مع تنصيب لجنة وطنية لمنح العلامة.

وأضاف ذات المصدر، إن هذه الندوة ستشهد إطلاق الأرضية الالكترونية الوطنية للمؤسسات الناشئة www.startup.dz وأول مُسرّع عمومي “Algeria Venture”.

بالاضافة إلى آليات جديدة لترقية المؤسسات الناشئة والتكنولوجيا المالية “مخبر تمويل وقسم ببورصة الجزائر”.

كما سيتم الإعلان خلال هذه الندوة، عن انشاء شكل قانوني جديد أكثر ملائمة للمؤسسات الناشئة “SAPS” علاوة على تشريع جديد متعلق بالتمويل التشاركي “crowdfunding”.

وسيشارك في الندوة أزيد من 1000 مشارك من مؤسسات ناشئة وحاضنات وممثلي هيئات حكومية ومالية، ومتعاملين اقتصاديين وخبراء وممثلي جمعيات وجامعات ومراكز البحث.

وسيتخلل هذا اللقاء تنظيم 3 حلقات مناقشة حول مواضيع متعلقة بالإطارالقانوني ورأسمال المجازفة أو المخاطرة وهياكل الدعم “حاضنات الأعمال-مسرعات”.

كما سينظم معرض يجمع 40 مؤسسة ناشئة في إطار هذه التظاهرة من أجل ابراز ابداع الشباب الجزائري الذي يؤكد باستمرار على امكانياته، حسب ذات المصدر.