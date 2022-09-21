الإعلان عن تنظيم الطبعة الـ 8 لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف

أعلنت وزارة الإتصال في بيان لها، عن تنظيم الطبعة الـ 8 لجائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف بمناسبة اليوم الوطني للصحافة الموافق لـ 22 أكتوبر من كل سنة.

وأوضح بيان الوزارة، أن موضوع الطبعة الخاصة بهذه المناسبة، سيكون تحت عنوان ستينية الإستقلال : “تحديات الأمس تحديات اليوم”.

وحسب ذات المصدر، فإن هذه الجائزة تعد اعترافا بالمسار النضالي للإعلام الجزائري إبان الثورة التحريرية وتكريما لمهنيي الصحافة الوطنية التي تساهم بإعلامها المكتوب، السمعي البصري والالكتروني في تجسيد حق المواطن في إعلام موضوعي وذي مصداقية.

كما تهدف جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف -يضيف البيان- إلى تشجيع وترقية الإنتاج الصحفي الوطني بكل أشكاله وإلى التحفيز على التميز والإبداع والاحترافية في الصحافة الوطنية، بالتأسيس لثقافة الاستحقاق وكذا مكافأة أحسن الأعمال الصحفية المنجزة ذات الصلة بالموضوع المقترح.