الإعلان عن حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال في الوادي

أعلنت مدرية الصحة والسكان لولاية الوادي، عن تنظيم حملة تلقيح ضد مرض شلل الأطفال، والتي ستنطلق على مرحلتين.

وأضاف بيان من المؤسسة العمومية للصحة الجوارية،أن المرحلة الاولى تنطلق من 21 الى 28 أكتوبر.

أما المرحلة الثانية من التلقيح، ستكون من 25 نوفمبر إلى 02 ديسمبر 2018.

وتخص،الحملة،الفئة العمرية،الأقل من 05 سنوات أي الأطفال،المولودين ما بين 25 نوفمبر 2013، إلى غاية 02 ديسمبر 2018،بحساب 4 سنوات كاملة.

وطلبت المديرية من الأولياء، التوجه إلى نقاط التطعيم القريبة من مقر سكناتهم، مصحوبين باطفالهم ودفاتر التطعيم.