الإعلان عن قائمة الفائزين في مسابقة “أهل الرحمن” لتجويد القرآن والمسابقة الفكرية الإلكترونية

أعلنت بلدية الجزائر الوسطى، صباح اليوم الجمعة، عن قائمة الفائزين في مسابقة “أهل الرحمن” في تجويد القرآن الكريم والمسابقة الفكرية الإلكترونية عن بعد.

وأكدت البلدية في تسجيل “فيديو” نشر على صفحتها الرسمية في “الفايسبوك”، عن فوز 12 مشاركا في مسابقة “أهل الرحمن” لتجويد القرآن و 3 فائزين في المسابقة الفكرية الإلكترونية عن بعد.

ففي فئة الكبار عن مسابقة “أهل الرحمن” لتجويد القرآن، فاز بالمرتبة الأولى “عبد الحكيم ميحالي” من مسجد “حمزة” بالعاصمة، يليه “كمال مرزقاني” من مسجد “العتيق” و”لقمان الحكيم الجوهر” من مسجد “ابن باديس”.

وفي نفس المسابقة عن فئة الأواسط، كان كل الفائزين من مسجد “حمزة”، وهم على الترتيب “محمد سعيدي” و”مالك قسوم” و”إسحاق بلكبير”.

وعن فئة الصغار، تحصل “بوجدرة أمير” من مسجد “حمزة” على المرتبة الأولى، تلاه “طلاي جابر” من مسجد “العتيق” و “أنس شهبون” من مسجد “حمزة”.

أما عن فئة الإناث، فقد فازت “خديجة بالبشير” من مسجد “الفرقان” بالمرتبة الأولى، تليها “أروى قسوم” و”غويلة كوثر” من مسجد “حمزة”.

وعن الفائزين الأوائل في المسابقة الفكرية الإلكترونية، فقد فاز “مشكور أيوب” و”دادة أمين” من مسجد “النور” بالمرتبتين الأولى والثانية، تليهما “بكوش فريال” من مسجد “ابن باديس”.

للإشارة، فقد نظمت بلدية الجزائر الوسطى هذه المسابقة بالتنسيق مع جميع مساجد العاصمة وأئمتها بداية من 13 ماي الفارط تحت شعار “قرآني نبض حياتي”.