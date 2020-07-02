الإعلان عن قائمة المشاركين في جائزة محمد ديب للأدب لسنة 2020

كشف مجلس جائزة محمد ديب للأدب عن القائمة المطولة للكتاب الذين تم قبولهم للمشاركة في الطبعة السابعة للجائزة حيث يصل عددهم 23 كاتبا باللغات العربية والأمازيغية والفرنسية.

ونشرت جمعية “الدار الكبيرة” على صفحتها بالفايسبوك، أنه قد جرى تقييم الأعمال المختارة بالرغم من الوضع الصحي الطارئ المترتب عن جائحة كوفيد-19،وجرى إجتماع المجلس يوم 27 جوان الفارط عن طريق تقنية التواصل عن بعد حيث أفضى إلى الابقاء على عشرة أعمال باللغة العربية ومثلها باللغة الفرنسة وثلاثة اعمال باللغة الامازيغية.

و بخصوص الكتاب باللغة العربية تم الابقاء على حميد عبدالقادر و ليلى عامر و عبدالمنعم بن سايح و حكيمة جمانة جريبعي و كذا محمد فتيلينا و جيلالي خلاص و نجاة مزهود بالاضافة الى جلول رحيل و عبدالرزاق طواهرية، في حين تم اختيار الكتاب نعيمة بن عزوز و وليد ساحلي و مراد زيمو فيما يخص اللغة الامازيغية.

اما فيما يخص الاعمال باللغة الفرنسية فقد تم الابقاء على الكتاب محمد عبدالله و عبد الرحمن اعراب و مصطفى بن فضيل و حنان بوراعي و اكرم الكبير و كذا قادر فرشيش و عبدالعزيز قرين و جليلة قادي حنفي (هاجر بالي) بالاضافة الى امينة مخالي و رستم جواد تواتي و يونس تونسي.

و تأثرت الرزنامة الثقافية في مجملها بهذه الازمة الصحية حيث تم تأجيل التظاهرات الاحتفالية بالذكرى المئوية لميلاد الكاتب محمد ديب و التي كانت ستدوم طوال سنة 2020.