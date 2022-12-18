الإعلان عن قائمة الناجحين نهائياً في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022

أعلنت وزارة العدل، اليوم الاحد، عن قائمة الناجحين نهائياً. في المسابقة الوطنية لتوظيف الطلبة القضاة لسنة 2022.

كما نوّهت الطلبة القضاة الناجحين للدفعة الثامنة والعشرون -السنة الأولى-. أن الدراسة بالمدرسة العليا للقضاء تبدأ يوم الإثنين 02 جانفي 2023 على الساعة الثامنة صباحاً.

ودعت الوزارة الناجحين نهائياً في المسابقة الالتحاق. بالمدرسة يوم الأحد الموافق 01 جانفي 2023 ابتداءا من الساعة 10:00 صباحاً لإتمام التدابير التنظيمية.

https://www.mjustice.dz/wp-content/uploads/2022/12/resultat_2022.pdf