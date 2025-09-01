الإعلان عن مسابقة بالمدرسة العليا للمصرفة..هذه هي التفاصيل

أعلنت المدرسة العليا للمصرفة عن مسابقة كتابية بغرض الالتحاق بالدفعة الخامسة لطور الماستر. تخصص ” نقد وبنك ” التي ستنطلق بصيغة الدوام الكامل اعتبارا من شهر أكتوبر 2025.

واشترطت المدرسة، أن يكون المترشح قد تحصّل على الأقل على شهادة الليسانس من جامعة معترف بها، أو استكمال (03) سنوات من الدراسة في إحدى المدارس العليا في تخصصات العلوم المالية. والمحاسبة، علوم التسيير، علوم تجارية علوم اقتصادية، وعلوم تكنولوجيا.

ومن بين الشروط، الحيازة على الشهادة العليا للدراسات المصرفية (DSEB)، أو على شهادة ليسانس ” مناجمنت وبنك ” للمدرسة العليا للمصرفة. وأن لا يتعدى المترشح 28 سنة يوم المسابقة.

و تُجرى التسجيلات عبر الموقع الالكتروني للمدرسة في الفترة الممتدة من 7 إلى غاية 15 سبتمبر 2025 على 09 صباحاً.