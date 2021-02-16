الإعلان عن مسابقة لحفظ القرآن والأحاديث تحسبا لشهر رمضان

أعلنت مديرية الشؤون الدينية والأوقاف لولاية الجزائر، عن تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم والحديث النبوي على مراحل.

وحسب إعلان للمديرية، فإن المسابقة تجري على مستوى المقاطعات يوم 24 أفريل.

وأضافت المديرية أن محاضر الفائزين تسلم لمصلحة الثقافة قبل يوم 27 أفريل المقبل.

وتجرى المسابقة، على مستوى مسجد عمر بن الخطاب بلدية بلوزداد يوم السبت 1 ماي 2021.

وتشمل فروع المسابقة: الفرع الأول حفظ القرآن الكريم كله بالأحكام ترتيلا وتجويدا بشرط لا يزيد عمره عن 25 سنة

أما الفرع الثاني فيخص حفظ القرآن الكريم كله بشرط أن لا يزيد عمره عن 20 سنة.

وكذا الفرع الثالث الذي يخص حفظ نصف القرآن حفظا جيدا بشرط أن لا يزيد عمره عن 16 سنة.

بالإضافة إلى الفرع الرابع الذي يخص حفظ ربع القرآن حفظا جيدا لأقل من 13 سنة.

أما الفرع الخامس فيخص حفظ 40 حديثا نبويا من من كتاب الأربعين نووية لأقل من 12 سنة.

ولا يسمح بالمشاركة في المسابقة لأي تلميذ فاز بجائزة في السنوات الثلاثة الماضية في جميع المستويات سواء محلية ولائية أو وطنية أو دولية.