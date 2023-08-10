الإعلان عن منح دراسية للطلبة الجزائريين في ألمانيا

أعلنت السفارة الألمانية لدى الجزائر، عن فتح عروض لمنح دراسية لصالح الطلبة الجزائريين، توفرها الهيئة الألمانية للتبادل العلمي.

وحسب السفارة، تقدم منح DAAD لطلاب الدكتوراه والعلماء الشباب الفرصة لإجراء البحوث ومواصلة تعليمهم في ألمانيا، حيث تم تحديد آخر أجل للتسجيل يوم 31 أوت الجاري.

كما تم تقديم منح للحصول على درجة ماستر في مجال الموسيقى، حيث حدد آخر موعد للتسجيل يوم 29 سبتمبر المقبل.

كما تم توفير منح ماستر في مجالات الفنون والتصميم والاتصالات والسينما، حيث حدد آخر موعد للتسجيل يوم 30 نوفمبر المقبل.

وكذا منح ماستر في مجال المسرح، وآخر موعد للتسجيل هو 2 نوفمبر المقبل. ومنح ماستر للخريجين في مجال الهندسة المعمارية، وآخر موعد للتسجيل هو 30 سبتمبر.

هذا وتختلف المواعيد لتقديم الطلبات حسب البرنامج، غالبا ما تكون في نهاية أوت أو نوفمبر.