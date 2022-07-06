الإعلان عن مواقيت سير قطارات الخطوط الكبرى أول أيام عيد الأضحى غدا

ستعلن غدا الخميس، الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية عن مواقيت سير القطارات الخطوط الكبرى لأول يوم عيد الأضحى المبارك. الموافق لـ 9 جويلية المقبل.

وبالنسبة لبرنامج سير قطارات ما بين المدن (الجهوية) وضواحي المدن الكبرى الجزائر العاصمة، وهران، قسنطينة، عنابة. سيتم نشره صباح غد الخميس.

وقالت إنه سيتم العودة إلى العمل بالبرنامج اليومي العادي بداية من يوم الأحد 10 جويلية، ثاني أيام العيد.