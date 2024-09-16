الإعلان عن موعد إجراء كأس إفريقيا للمحليين

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، على لسان رئيسه باتريس موتسيبي، عن الموعد الرسمي لإجراء كأس أمم إفريقيا للمحليين 2024، والتي تم تأجيلها في وقت سابق.

وأكد موتسيبي، في تصريحات خلال اجتماع اللجنة التنفيذية لـ “الكاف”. الذي عُقد في نيروبي بكينيا، اليوم الإثنين، إقامة كأس أمم إفريقيا للمحليين. في الفترة ما بين الـ 1 إلى 28 فيفري 2025.

ومن المقرر أن تُقام بطولة “الشان” في 3 دول 2024، ويتعلق الأمر بكل من كينيا وأوغندا وتنزانيا.

للإشارة، فإن النسخة الأخيرة من كأس أمم إفريقيا للمحليين 2022، جرت بالجزائر، وأنهاها الخضر في الوصافة. بعد السقوط في النهائي أمام السنغال.

وستكون النسخة القادمة، مثالية للمحاربين، من أجل خطف اللقب القاري، لاسيما بعد قدوم أسماء كبيرة إلى البطولة المحلية، الصائفة الحالية، في صورة رياض بودبوز، وآندي ديلور، وإسلام سليماني، والحارس مصطفى زغبة، إلى جانب لأسماء أخرى، تألقت قاريا في الفترة الماضية.

وعلى صعيد آخر، أعلن الجنوب إفريقي، متوسيبي، اليوم أيضا، ترشحه لعهدة جديدة. لرئاسة أعلى هيئة كروية في القارة السمراء.